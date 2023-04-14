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Теннисист Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков

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Фото: ТАСС/SEBASTIEN NOGIER
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Немецкий теннисист Александр Зверев обвинил россиянина Даниила Медведева в нечестном поведении на турнире в Монте-Карло. Об этом он заявил 14 апреля телеканалу Sky Sports.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать», — заявил он.

Зверев заявил, что ему не понравилось, как Медведев взял туалетный перерыв при счете 4:3 в свою пользу в третьем сете их матча и покинул корт.

«В матче была тысяча ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — сказал Зверев.

Он отметил, что это не должно являться оправданием его поражения, в котором виновен только он сам.

«Вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но всё же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта», — сказал немецкий теннисист.

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Накануне они встречались в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев одержал победу со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Матч длился 3 часа 5 минут. Следующим соперником россиянина будет датчанин Хольгер Руне.

Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет €5,8 млн. Победитель будет определен 16 апреля.

14 апреля в полуфинал турнира вышел россиянин Андрей Рублев. Он победил немца Яна-Леннарда Штруффа в двух сетах.

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