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Спорт
Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Теннисист Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Российский теннисист Даниил Медведев 13 апреля одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Матч длился 3 часа 5 минут.

Победная серия Медведева составляет 8 матчей. В четвертьфинале турнира он сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах и относится к категории «Мастерс». Призовой фонд составляет €5,8 млн. Победитель будет определен 16 апреля.

Действующим победителем турнира является Стефанос Циципас из Греции. Единственным отечественным теннисистом, который выигрывал соревнования в Монте-Карло, является Андрей Чесноков (1990).

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Накануне Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло, обыграв итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:2. Россиянин получил на турнире третий номер посева, благодаря чему автоматически начал выступление со второго круга. Также в 1/8 финала друг с другом сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов.

2 апреля Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.

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