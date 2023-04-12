Россиянин Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

12 апреля он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Медведев получил на турнире третий номер посева, благодаря чему автоматически начал выступление со второго круга.

В следующем матче россиянин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Также в 1/8 финала друг с другом сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов.

2 апреля Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.

В текущем сезоне Медведев пять раз выходил в финалы турниров ATP. До этого он выступил в решающем матче соревнований в Индиан-Уэллсе, но проиграл испанцу Алькарасу. При этом первая ракетка РФ получил титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.