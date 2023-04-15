В раде призвали МВД Украины принять меры из-за систематического захвата храмов УПЦ

Все лица, причастные к незаконному захвату храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницком, должны быть привлечены к ответственности, следует из обращения депутата Верховной рады Артема Дмитрука к главе МВД Игорю Клименко. Письмо опубликовано в Telegram-канале УПЦ 15 апреля.

В обращении описаны все систематические захваты храмов.

Дмитрук попросил проверить информацию и «предоставить надлежащую правовую оценку действиям всех лиц, причастных к этому, и решить вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законодательством ответственности».

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры о том, что монахи должны покинуть монастырь. После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ. Вместе с этим представители УПЦ продолжают оставаться в лавре.

В последние дни стало известно о рейдерских захватах нескольких храмов в Хмельницком. Так, 9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

8 апреля сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонниками ПЦУ была совершена попытка захвата храма УПЦ в селе Липовец под Киевом.

До этого, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. На территорию кафедрального собора зашли около 50 человек, заблокировали вход на территорию и в храм.