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Сериал «Спасатели Малибу» будет перезапущен

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Фото: GTG Entertainment
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Студия Fremantle планирует перезапустить сериал «Спасатели Малибу». Об этом 14 апреля сообщил портал Deadline.

Компания, которой принадлежат права на сериал, провела предварительные переговоры с рядом вещателей и стриминговых платформ.

Сериал рассказывал о буднях спасательного отряда, работавшего на пляжах Лос-Анджелеса. Он выходил на экраны с 1989 по 2001 год. Всего было выпущено 11 сезонов, в двух последних из них место действия было перенесено на Гавайи. Звездами сериала были Дэвид Хассельхофф и Памела Андерсон.

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Продолжение находится на ранней стадии производства

В 2003 году вышел фильм «Гавайская свадьба» с участниками оригинального сериала, а в 2017-м была снята киноадаптация «Спасателей Малибу». В то же время владельцы прав на сериал задумались о его перезапуске.

Ранее, 12 апреля, телеканал HBO объявил о запуске производства сериала по книгам о Гарри Поттере. Было объявлено, что каждый сезон будет соответствовать одному роману, чтобы точно отразить его содержание. В производстве сериала будет участвовать автор книг Джоан Роулинг.

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