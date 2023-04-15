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В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение

В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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На Украине из-за весенних паводков нарушено транспортное сообщение в трех областях, сообщает «РБК-Украина» в субботу, 12 апреля.

Уточняется, что проходимость транспорта затруднена в 30 населенных пунктах в Черниговской и Киевской областях. Также в Черкасской области подтоплено несколько деревень вдоль русла Днепра.

Telegram-канал издания «Страна» сообщил, что из-за выхода воды из русла реки Днепр в Киеве был затоплен остров Оболонский. Отмечается, что местные власти ранее планировали там построить паркинг на 720 мест. Его вторым назначением было место для укрытия во время обстрелов. Изменятся ли планы властей — неизвестно. По данным издания, в конце марта в рамках проекта по возведению этого паркинга продолжалось строительство пешеходного моста.

Также из-за природного явления в Броварском районе Киевской области десять приусадебных участков было затоплено водой из реки Десны. Спасатели эвакуировали семью и собаку, которые оказались заблокированы в одном из домов.

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В России также наступил сезон паводков. Так, 13 апреля стало известно, что в Брянской области затоплено 197 домовладений и пять дорог.

На прошлой неделе в Омской области круглосуточное дежурство специальной техники организовали на дорогах. Работы ведутся на участках, где вероятно подтопление.

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