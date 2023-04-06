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Круглосуточное дежурство спецтехники ввели в Омской области из-за паводка

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Круглосуточное дежурство специальной техники организовали на дорогах Омской области, где во время паводка вероятно подтопление. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожники очищают проезжие части и обочины от снега, а также прочищают водопропускные трубы. Кроме того, на дорогах устраивают дренажную систему. В районах заготовлено свыше 12 т песка, около 15,4 тыс. т щебня.

Согласно прогнозам, уровень воды в Иртыше не достигнет опасных отметок. Неблагоприятные ситуации могут развиваться только при заторах во время ледохода, который ожидается с 16 апреля. При этом в апреле ожидается малое количество осадков.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области движение запрещено по 33 мостам в связи с паводком.

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