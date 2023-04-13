Почти 200 домовладений подтоплены из-за паводка в Брянской области

Паводок отступает на территории Брянской области. Затопленными остаются 197 домовладений и пять дорог.

По данным МЧС, подтопления жилой территории наблюдаются в Брянском и Трубчевском районах, а также в Брянске. Дороги подтоплены в Рогнединском, Мглинском и Брянском районах. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Понижение уровня воды наблюдается в ежедневном режиме.

На прошлой неделе в Омской области круглосуточное дежурство специальной техники организовали на дорогах. Работы ведутся на участках, где вероятно подтопление.