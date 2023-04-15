Дрозд назвал Пираева «агрессивным боксером» и предрек ему победу над Капоралем

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд предрек россиянину Марифу Пираеву победу над бразильцем Родриго Капоралем на предстоящих соревнованиях по кикбоксингу, которые пройдут в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля в Москве.

«Я больше знаю Пираева, такой агрессивный боксер, сегодня один из известнейших в своей весовой категории. Хайповый боец, у которого есть свои поклонники», — заявил Дрозд.

По его словам, россиянин легко справится с бразильцем.

Помимо этого боя, одним из самых ожидаемых в рамках турнира «Бойцовского клуба» станет поединок российского бойца ММА Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото.

14 апреля глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев назвал обоих хорошими спортсменами. При этом, в отличие от популярного мнения, что победу одержит Шлеменко, Гаджиев посоветовал не быть таким уверенным в этом. По его словам, может быть неожиданная развязка.

Днем ранее, 13 апреля, Дрозд сообщил, за счет чего россиянин одержит победу над швейцарцем в кикбоксерском поединке. Он напомнил, что раньше Шлеменко и Эномото уже дрались по правилам ММА и тогда россиянин одержал победу судейским решением.

В тот же день «Известия» показали тренировки участников «Бойцовского клуба» перед турниром.