«Известия» показали тренировки участников «Бойцовского клуба» перед турниром

Российский боец ММА Александр Шлеменко по прозвищу Шторм и швейцарец Ясубей Эномото, которым 21 апреля предстоит сразиться за титул победителя «Бойцовского клуба РЕН ТВ», готовятся к встрече, проводя усиленные тренировки. Также всë свое время проводят в спортивных залах и другие участники поединка, тренировки которых показали «Известия» 13 апреля.

Встреча Шлеменко и Эномото будет проходить по правилам кикбоксинга. Для российского бойца ММА предстоящий поединок — один из главных экспериментов в жизни.

«В кикбоксинге работают на ближней и средней дистанции. В ММА уже идет борьба. Большие отличия, я считаю. Единственное, что меня радует, это то, что я буду драться с бойцом из ММА. По сути, я в равных условиях с ним», — рассказал Шлеменко.

Ясубей Эномото, известный по прозвищу Швейцарский Самурай, уже встречался с российским соперником — в 2014 году они дрались по правилам ММА. Самурай не упал, но проиграл битву по решению судей. Теперь швейцарец считает минуты до начала предстоящего боя, чтобы отомстить.

«Конечно, я счастлив. Такое почти не случается, и за последние девять лет я много раз пытался добиться этого реванша», — признался «Известиям» Эномото.

Другой участник встречи, российский боец ММА Мариф Пираев, на счету которого 31 бой и всего пять поражений, готовится к большому поединку в Таиланде. Ему предстоит бой с китайским соперником Родриго Капоралем, от которого три года назад он уже потерпел поражение. Теперь он также готовится взять реванш.

Одно из главных событий в мире женских смешанных единоборств — возвращение на ринг Анастасии Яньковой. Пять лет назад она завершила карьеру в единоборствах и после этого стала успешной моделью и телеведущей. Некоторые свои приемы российская спортсменка после долгого перерыва продемонстрировала прямо на корреспонденте «Известий», доказав, что находится в хорошей форме.

Ранее, 12 апреля, Шлеменко заявил, что у Эномото «крепкая голова». По словам бойца, «его тяжело вырубить, у него крепкая голова. И одна из его сильных сторон — работа в стойке».

10 апреля Эномото рассказывал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок со Шлеменко будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.

Турнир пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.