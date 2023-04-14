Гаджиев спрогнозировал неожиданную развязку боя Шлеменко и Эномото

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев в пятницу, 14 апреля, сообщил, что российский боец ММА Александр Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото являются хорошими спортсменами.

Вместе с тем он не будет удивлен победе Эномото.

«Не надо думать, что тот факт, что Шлеменко выступает у себя на родине, в столице России, гарантирует ему победу. Ни в коем случае. Поэтому здесь может быть весьма неожиданная развязка», — заявил Гаджиев.

По его словам, он ждет от бойцов зрелищного поединка, в их числе и «вертушку от Шлеменко».

Поединок пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Телеканал покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Ранее, 13 апреля, «Известия» показали тренировки участников «Бойцовского клуба» перед турниром.

В тот день боксер и комментатор Григорий Дрозд сообщил, за счет чего россиянин одержит победу над швейцарцем в кикбоксерском поединке. Он напомнил, что раньше Шлеменко и Эномото уже дрались по правилам ММА и тогда россиянин одержал победу судейским решением.

Также Шлеменко рассказал, что находится в равных условиях с бойцом из Швейцарии Эномото. По его словам, соперник — боец из ММА, а значит, они смогут сойтись в равном поединке.

10 апреля Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок со Шлеменко будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.