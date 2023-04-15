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МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки

МИД РФ: у Москвы есть задача возобновить авиасообщение со многими странами Африки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия ведет работу над возобновлением прямого авиасообщения со многими странами Африки. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил «РИА Новости» директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

«Мы со многими странами обсуждаем перспективы возобновления регулярного авиасообщения, но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления очевидных авиационных свобод. Здесь много факторов, которые надо учитывать, но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и МИД», — сказал он.

Ткаченко добавил, что МИД работает над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими государствами. Ищет новых перевозчиков, актуализирует данные. По его словам, это комплексная работа, которая должна привести к хорошему результату.

Свои документы: Мексика хочет ввести безвиз для граждан России
Однако пока предпосылок для восстановления авиасообщения между странами нет

Ранее, 30 марта, сообщалось, что Росавиация планирует открыть рейсы в страны Южно-Восточной Азии и Африки. Так, Мьянма, Южная Корея, Тунис, Алжир, Южно-Африканская Республика (ЮАР) могут быть доступны для прямого перелета без пересадок.

До этого, 27 марта, сразу несколько российских авиакомпаний получили допуски к регулярным рейсам в турецкий город Каппадокия.

13 марта глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что у РФ в настоящее время есть прямое авиасообщение с 34 иностранными государствами. При этом международные рейсы и России выполняют 14 компаний, а в обратную сторону — 53 иностранные авиакомпании из 27 стран.

12 марта посол Судана заявил о желании Хартума вернуть прямое авиасообщение с Россией. Такое решение, по мнению главы дипмиссии, позитивно повлияет на двусторонние отношения. С российской стороной этот вопрос не обсуждался.

22 февраля сообщалось, что в России вырос спрос на полеты в Китай.

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