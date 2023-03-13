Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами Азии и Африки

Россия прорабатывает вопрос открытия авиасообщения с рядом азиатских стран и африканских стран, в том числе с Вьетнамом и Южной Кореей. Об этом 13 марта сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько в своем докладе на итоговом заседании коллегии Росавиации.

«В перспективе на 2023 год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскою Аравию и Южную Корею. С российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента (Эфиопия, ЮАР, Алжир, Тунис и др.)», — сказал он.

Нерадько также отметил, что на данный момент у России есть прямое авиасообщение с 34 иностранными государствами. При этом международные рейсы из РФ выполняют 14 компаний, а в обратную сторону — 53 иностранные авиакомпании из 27 стран.

Ранее, 12 марта, посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Такое решение, по мнению главы дипмиссии, позитивно повлияет на двусторонние отношения, однако с российской стороной этот вопрос не обсуждался.

До этого, 10 марта, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Гянджей (Азербайджан) с 5 марта 2023 года. Отмечается, что Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будут летать самолеты перевозчика.

30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов между странами.