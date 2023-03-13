Реклама
Прямой эфир
Мир
Первые экипажи ВСУ завершили обучение использованию танков Leopard в Испании
Политика
В ГД рассмотрят президентский закон об упрощенном гражданстве
Мир
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Мир
Байден пообещал не передавать Австралии ядерное оружие для подводных лодок
Наука
В России разработана новая технология производства гибких дисплеев
Мир
Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
Мир
Россия выступила против расширения обвинительных функций ОЗХО
Армия
Волонтеры провели занятия по тактической медицине для служащих в ДНР
Общество
В Москве обнаружили цеха по производству фальшивого белорусского масла
Мир
На Западе отметили снижение уровня подготовки боевиков ВСУ
Мир
NYP предрекла финансовый крах США из-за антироссийских санкций
Мир
Премьер Британии призвал ускорить поставки военной помощи Украине

Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами Азии и Африки

Нерадько: РФ прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами Азии и Африки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия прорабатывает вопрос открытия авиасообщения с рядом азиатских стран и африканских стран, в том числе с Вьетнамом и Южной Кореей. Об этом 13 марта сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько в своем докладе на итоговом заседании коллегии Росавиации.

«В перспективе на 2023 год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскою Аравию и Южную Корею. С российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента (Эфиопия, ЮАР, Алжир, Тунис и др.)», — сказал он.

Нерадько также отметил, что на данный момент у России есть прямое авиасообщение с 34 иностранными государствами. При этом международные рейсы из РФ выполняют 14 компаний, а в обратную сторону — 53 иностранные авиакомпании из 27 стран.

Свои документы: Мексика хочет ввести безвиз для граждан России
Однако пока предпосылок для восстановления авиасообщения между странами нет

Ранее, 12 марта, посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Такое решение, по мнению главы дипмиссии, позитивно повлияет на двусторонние отношения, однако с российской стороной этот вопрос не обсуждался.

До этого, 10 марта, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Гянджей (Азербайджан) с 5 марта 2023 года. Отмечается, что Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будут летать самолеты перевозчика.

30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов между странами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023