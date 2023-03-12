Посол Судана заявил о желании Хартума вернуть прямое авиасообщение с Россией

Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Об этом в воскресенье, 12 марта, рассказал «РИА Новости» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

«Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение. В то время «Аэрофлот» летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба, для того чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение», — сказал посол.

Такое решение, по мнению главы дипмиссии, позитивно повлияет на двусторонние отношения. С российской стороной этот вопрос не обсуждался.

3 марта исполняющий обязанности министра энергетики Судана Мухаммед Абдалла заявил, что республика рассматривает возможность сотрудничать с РФ в вопросах добычи нефти. По его словам, выдающиеся технологические возможности Москвы делают ее привлекательным партнером. Кроме того, добавил Абдалла, ряд нефтегазовых компаний РФ уже работает в Судане.

Ранее, 20 февраля, профессор ГУУ Евгений Смирнов заявил, что страны Африки в ближайшие годы будут всё больше сближаться в экономическом сотрудничестве с РФ.

9 февраля стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Судан.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что визит Лаврова в Судан, совпавший с поездкой в страну послов ЕС и США, стал неожиданностью для западных стран. В материале отмечалось, что своевременное появление российского дипломата свидетельствует об усилении конкуренции между Кремлем и его оппонентами в Африке.