ВКС РФ нанесли удары по складу боеприпасов и технике ВСУ

Российская армейская авиация нанесла удары по складу боеприпасов, а также районам сосредоточения техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 15 апреля ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ», — сказал он.

Савчук добавил, что на торском участке наземная разведка вскрыла перемещение 23-й стрелковой бригады ВСУ на боевых бронированных машинах. Военные группировки, в свою очередь, уничтожили с помощью артиллерии бригаду украинских боевиков на торском участке.

На червонодибровском участке противник из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады украинских боевиков предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Военные Вооруженных сил России нанесли огневое поражение противнику.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации уничтожено до 80 украинских военных, а также две боевые бронированные машины и гаубица Д-20

В этот же день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что экипажи САУ «Нона» совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожая также командно-наблюдательные пункты противника, оборудованные в лесу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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