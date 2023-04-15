Экс-госсекретарь США Помпео отказался участвовать в выборах президента

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года от Республиканской партии. Об этом в пятницу, 14 апреля, он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы пришли к выводу, что не стоит присоединяться к гонке в 2024 году. Хотя мы глубоко заботимся о США и их проблемах, о которых я говорил последние полтора года, и, честно говоря, на протяжении десятилетий — важно понимать, что сейчас не наш момент», — сообщил Помпео.



Экс-госсекретарь отметил, что его решение не связано с тем, что Дональд Трамп был его непосредственным начальником. Отказ от участия в президентской гонке Помпео объяснил семейными причинами. Он добавил, что поддержит любого вероятного кандидата от республиканцев.

Ранее в этот день президент США Джо Байден принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени.



11 апреля бывший американский президент Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».



4 марта сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что экс-президент Трамп является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства в 2024 году.



Накануне стало известно о намерении бизнесмена Перри Джонсона баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. В прошлом году он участвовал в выборах губернатора штата Мичиган, однако был дисквалифицирован из-за подозрений в махинациях с подписями.

Также активист-эколог Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США, признался, что размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году. Он, вероятнее всего, будет претендовать на выдвижение от Демократической партии. Несмотря на то что значительная часть демократов одобряет работу действующего американского лидера Джо Байдена, некоторые проявили интерес к выступлению Кеннеди.



Телеканал Fox News 26 февраля сообщил, что Трамп лидирует в опросе среди кандидатов от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства. Его готовы поддержать 43% респондентов. Второе место занимает Десантис, которому отдали предпочтение 28% опрошенных.

При этом 23 января ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американиста Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.



15 ноября 2022 года Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Во время выступления он завил, что намерен снова «сделать Америку великой».

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.