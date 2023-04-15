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Трамп предложил вооружить американских учителей и проверить трансгендеров

Трамп предложил выдавать оружие американским учителям, чтобы избежать стрельбы в школах
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Вооружение американских учителей обойдется дешевле, нежели поддержка Украины. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

По его словам, если хотя бы 5% учителей добровольно вооружатся и научатся пользоваться оружием, то США сдержат проблему школьного шутинга, и она исчезнет.

Трамп отметил, что вооруженным учителям нужно из бюджета оплатить тренировки по навыкам стрельбы.

«Если мы отправили $120 млрд Украине, значит, сможем потратить одну десятую этих средств для защиты американских детей и школ», — сообщил экс-президент.

Кроме того, он рассказал, что в случае победы на следующих президентских выборах в США, он поручит проверить трансгендеров на риск заболеваний и патологий.

«После инаугурации я поручу медицинскому регулятору провести независимое расследование на тему того, увеличивает ли гормональная терапия для смены пола и трансгендерная идеология риск депрессий, агрессии и насилия», — добавил Трамп.

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Ранее, 30 марта, президент США Джо Байден в заявлении по случаю Международного дня видимости трансгендерных людей указал, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Как отметил президент США, его администрация с первого дня работала над пресечением неравенства, чтобы трансгендерные люди и всё сообщество ЛГБТК+ могли жить открыто и безопасно.

10 апреля стало известно, что с начала 2023 года в Соединенных Штатах Америки произошло 146 случаев стрельбы с массовыми жертвами.

В тот же день стрельба произошла возле Old National Bank в центре Луисвилля. Ее устроил 23-летний Коннор Стерджен, который работал в этом банке. Мотивы нападавшего пока не установлены. По данным полиции, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15.

Президент США Джо Байден после стрельбы в Луисвилле обвинил республиканцев в разгуле насилия в США. По его словам, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.

До этого, 27 марта, сообщалось о гибели шести человек в результате стрельбы в школе в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) вместе со стрелявшим. Несколько человек были ранены.

22 марта стрельба произошла в старшей школе в американском городе Денвере, штат Колорадо. В результате ранены два человека. По данным полиции, открывший стрельбу скрылся с места преступления. Его ищут правоохранители. Пострадавших отправили в местные больницы.

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