В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

Сенатор от Демократической партии Эд Марки 14 апреля сообщил, что конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом.

Отмечается, что текст документа разработали сенаторы Эд Марки и Тед Лью. По их мнению, президенту США необходимо предварительно согласовывать ядерный удар с конгрессом.

«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — приводит слова Марки его пресс-служба.

Авторы законопроекта считают, что конгрессу необходимо законодательно обеспечить «значимые сдержки и противовесы» единоличному права президента санкционировать применение ядерного оружия.

Аналогичный законопроект Марки и Лью впервые был внесен на рассмотрение в конгресс в 2016 году, но он не был принят.

В этот же день экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что страна находится в небывалой опасности из-за ядерного оружия. Он отметил, что последствия публичных заявлений об обладании этим видом вооружения носят слишком разрушительный характер. По его словам, в руководстве страны тот, кто не понимает, о чем речь. Трамп считает, что ранее США «никогда не были в такой опасности». В сложившейся же ситуации он считает виновным руководство страны.

4 апреля Трамп также указал на открытые угрозы применения ядерного оружия — явление, которое происходит при администрации действующего президента Байдена.

До этого, 28 марта, представитель делегации РФ на Конференции по разоружению в Женеве Денис Жуйков сказал, что действия Североатлантического альянса во главе с США сопряжены с большим риском для мировой безопасности. Он подчеркнул, что они чреваты масштабным ядерным конфликтом, в частности, из-за ядерного блока НАТО.