Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ заявил о необходимости Польши закупать оружие за свой счет
Мир
Трамп предупредил об опасности из-за ядерного оружия
Экономика
В экономике РФ обозначили переход от «антикризиса» к нормализации
Мир
Байдена обвинили в нежелании предотвратить третью мировую войну
Происшествия
Число погибших в Ясиноватой при обстреле ВСУ возросло до шести
Мир
Кулеба потребовал пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе
Мир
В США призвали казнить устроивших массовую стрельбу
Общество
Власти ДНР помогут пострадавшим от удара ВСУ по Ясиноватой
Мир
В Ереване подожгли флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы
Мир
Минимум 112 человек задержали в Париже на акциях против пенсионной реформы
Армия
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Мир
ВВС США провели совместные учения с Японией после запусков ракет КНДР
Мир
Der Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall

Трамп предупредил об опасности из-за ядерного оружия

Трамп предупредил, что США в опасности как никогда
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что страна находится в небывалой опасности из-за ядерного оружия. Об этом он сказал 14 апреля в ходе своего выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

«Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны, из-за силы оружия, и я не говорю о ружьях», — заявил он.

Трамп отметил, что опасность представляет обладание странами ядерным оружием. По его словам, «об этом не следует говорить», поскольку последствия носят слишком разрушительный характер.

Бывший американский лидер указал на то, что в руководстве страны тот, кто не понимает, о чем речь. Трамп считает, что ранее США «никогда не были в такой опасности». В сложившейся же ситуации он считает виновным руководство страны.

«Риски столкновения сил России и НАТО возрастают»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии и милитаризации Арктики

Ранее, 5 апреля, депутат Андрей Свинцов сказал, что Вашингтон интенсивно нагнетает напряжение в вопросе ядерной войны с Россией. Таким образом он отреагировал на слова экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса о том, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона.

3 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой. По его словам, ядерная доктрина России предусматривает несколько сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Небензя подчеркнул, что «сейчас определенно не та ситуация», которая была бы предусмотрена документом.

До этого, 28 марта, представитель делегации РФ на Конференции по разоружению в Женеве Денис Жуйков сказал, что действия Североатлантического альянса во главе с США сопряжены с большим риском для мировой безопасности. Он подчеркнул, что они чреваты масштабным ядерным конфликтом, в частности, из-за ядерного блока НАТО.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023