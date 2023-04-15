Трамп предупредил об опасности из-за ядерного оружия

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что страна находится в небывалой опасности из-за ядерного оружия. Об этом он сказал 14 апреля в ходе своего выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

«Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны, из-за силы оружия, и я не говорю о ружьях», — заявил он.

Трамп отметил, что опасность представляет обладание странами ядерным оружием. По его словам, «об этом не следует говорить», поскольку последствия носят слишком разрушительный характер.

Бывший американский лидер указал на то, что в руководстве страны тот, кто не понимает, о чем речь. Трамп считает, что ранее США «никогда не были в такой опасности». В сложившейся же ситуации он считает виновным руководство страны.

Ранее, 5 апреля, депутат Андрей Свинцов сказал, что Вашингтон интенсивно нагнетает напряжение в вопросе ядерной войны с Россией. Таким образом он отреагировал на слова экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса о том, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона.

3 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой. По его словам, ядерная доктрина России предусматривает несколько сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Небензя подчеркнул, что «сейчас определенно не та ситуация», которая была бы предусмотрена документом.

До этого, 28 марта, представитель делегации РФ на Конференции по разоружению в Женеве Денис Жуйков сказал, что действия Североатлантического альянса во главе с США сопряжены с большим риском для мировой безопасности. Он подчеркнул, что они чреваты масштабным ядерным конфликтом, в частности, из-за ядерного блока НАТО.