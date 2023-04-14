Минюст включил комика Семена Слепакова и издание «Полигон» в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ пополнило список иностранных агентов, туда включены комик Семен Слепаков и издание «Полигон». Об этом сообщается в пятницу, 14 апреля, на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.С. Слепаков, И.А. Яковенко, П.А. Мунтян, П.Ю. Каныгин, Фонд Карнеги за международный мир, издание «Агентство», интернет-издание «Полигон», а также объединение «Радужная ассоциация», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 января, российский сенатор Константин Долгов призвал лишить артиста Семена Слепакова (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента Семена Слепакова) заработка. При этом он опроверг информацию о том, что призывал лишить Слепакова российского гражданства.

Заявление Долгова прозвучало после того, как Слепаков исполнил авторскую колыбельную от лица матери погибшего во время боевых действий сына.