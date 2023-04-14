Ученые выявили новые факторы риска болезни Паркинсона

Ученые из университета королевы Марии в Лондоне проанализировали медицинские записки и обнаружили определенные симптомы болезни Паркинсона, которые могут появиться за 10 лет до постановки диагноза. Исследователи выявили два новых фактора риска развития недуга.

Согласно полученным данным, ими являются эпилепсия и потеря слуха.

«Хотя предыдущие исследования намекали на связь — например, эпилепсия более распространена у пациентов с болезнью Паркинсона, чем среди населения в целом — теперь нам необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять взаимосвязь», — рассказала ведущий автор исследования, доктор Кристина Симонет, изданию Express.

По ее словам, это очень важно, чтобы врачи первичной медико-санитарной помощи знали о возможных симптомах болезни Паркинсона и могли помочь на ранних стадиях пациентам.

Ранее, 14 апреля, врач терапевт-онколог Наталия Толстых рассказала, что температура тела здорового человека колеблется от 35,5 до 37,2 градуса. Она подчеркнула, что к показателю следует относиться внимательнее в ряде случаев, например, при патологии сердечно-сосудистой системы и неинфекционной причине лихорадки.