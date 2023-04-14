Врач назвала опасную для жизни температуру тела

Температура тела индивидуальна у каждого человека и зависит от разных особенностей организма, однако в некоторых случаях пониженная или повышенная температура может свидетельствовать о серьезных проблемах. Об этом «Известиям» рассказала заведующая поликлиническим отделением клинической больницы МЕДСИ № 1 в Отрадном, врач-терапевт-онколог Наталия Толстых.

По словам специалиста, на температуру тела могут влиять такие показатели, как особенности метаболизма, работа эндокринных желез или вегетативная нервная система. При этом у каждого человека в течение дня температура колеблется в небольших пределах, оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 градуса для здорового человека.

Также температура может меняться в зависимости от активности (при высокой активности температура может незначительно повышаться) и от времени суток. Нормальные суточные колебания температуры составляют 0,5–0,7 градуса. Когда человек засыпает, все процессы в теле замедляются и температура тела немного снижается, становится ближе к 35–36 градусам, объяснила Толстых.

«Важно понимать, что пониженная (по сравнению с популяционной нормой) температура тела, то есть менее 35,5 градуса, может являться индивидуальной особенностью некоторых людей, и далеко не всегда свидетельствует о наличии заболеваний. Низкая температура тела, или так называемая гипотермия (ниже 35,2 градуса), может быть вызвана переохлаждением, интоксикацией, проблемами с эндокринной системой (сниженная функция щитовидной железы — гипотиреоз, или недостаточность надпочечников)» — рассказала онколог.

Гипотермия также встречается при тяжелом течение инфекции среди пожилых людей, при переохлаждении. Часто температура может быть понижена в течение нескольких дней после того, как человек переболел инфекцией, — так называемый астенический след.

«Это сигнал о том, что организм справился с инфекцией, но еще слаб и есть риск заболеть снова», — пояснила эксперт.

Помимо этого, к незначительному изменению температуры могут привести воздействие тепла и холода, физическая активность, употребление острых блюд и/или плотный прием пищи, а также состояние беременности (в таком случае часто встречается температура тела до 37,4 градуса).

«37,1–38 градусов — это так называемая субфебрильная температура. Она может сохраняться в течение двух недель после инфекции с лихорадкой. При отсутствии других симптомов такое состояние не требует дополнительного обследования и лечения. Достаточно часто в стертой форме протекают простудные заболевания, а выявление температуры является случайной находкой», — добавила Толстых.

Говоря о повышенной температуре, она подчеркнула, что такая реакция организма является его ответом на внедрение патогенного микроорганизма. При хорошей переносимости лихорадку до 38,6 лучше не сбивать приемом жаропонижающих средств, так как бактерии и вирусы хуже размножаются при повышенной температуре окружающей среды, рекомендовала врач, уточнив, что это касается здорового молодого организма без сопутствующей патологи.

Однако из этого общего правила есть исключения. К температуре тела следует относиться внимательнее в ряде случаев.

«Во-первых, при патологии сердечно-сосудистой системы (в частности, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности) повышение температуры вызывает высокую нагрузку на сердце, учащение пульса, поэтому в таких случаях порог снижения температуры может быть снижен до 38 градусов. Во-вторых, при неинфекционной причине лихорадки (паранеопластическая, то есть опухолевых заболеваниях, лихорадка, лихорадка при ревматоидных заболеваниях) уже смысла выдерживать высокую температуру нет», — рассказала специалист.

По словам Толстых, дети обычно нормально переносят температуру до 39 градусов, но врач отметила, что есть люди, чувствительные к фебрильным судорогам, то есть их развитию при повышении температуры тела.

Обычно речь идет про лихорадку выше 40 градусов, однако судороги индивидуально могут развиваться и при температуре 39 градусов и даже ниже. В таких случаях важно помнить об этой особенности ребенка и не допускать подобного повышения температуры.

«При температуре 41 градус и выше белок начинает денатурировать везде, по сути, организм варится — такая температура опасна для жизни», — обращает внимание эксперт. В таком случае температуру нужно снизить — помогут жаропонижающие, охлаждение холодным одеялом и обтирания.