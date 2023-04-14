Минюст признал иноагентом Семена Слепакова

Министерство юстиции России признало иностранным агентом артиста Семена Слепакова. Обновленный список опубликован на сайте ведомства в пятницу, 14 апреля.

Также в реестр вошли журналист «Новой газеты» Павел Каныгин, автор мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян, публицист Игорь Яковенко, издания «Агентство» и «Полигон», Фонд Карнеги за международный мир и «Радужная ассоциация».

25 января член Совета Федерации Константин Долгов призвал лишить Слепакова заработка. При этом он опроверг информацию о том, что призывал лишить артиста российского гражданства.

Ранее в апреле Минюст РФ включил журналиста Аркадия Бабченко (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента Аркадия Бабченко) в реестр иноагентов.