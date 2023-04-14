Два человека погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по Ясиноватой

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пятницу, 14 апреля, в администрации города.

«Стало известно о двух погибших и восьми раненых, среди них ребенок семи лет», — рассказали там ТАСС.

Украинские военные обстреляли три микрорайона Ясиноватой. По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое были отправлены в одну из больниц Макеевки.

Ранее в этот день глава города Дмитрий Шевченко сообщил, что один мирный житель погиб и еще трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой. В результате были повреждены три многоквартирных дома и один дом частного сектора.

В ночь на 14 апреля украинские боевики также обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, один из снарядов разорвался на территории детского сада № 15 по улице Остапенко. Кроме того, повреждения получили трансформаторная подстанция и теплотрасса. В районе обесточен ряд домов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».