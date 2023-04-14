Мирный житель погиб и трое ранены в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил глава города Дмитрий Шевченко.

«В городе трое раненых (две женщины и мужчина). Один человек погиб (мужчина)», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в результате обстрела повреждены три многоквартирных дома и один дом частного сектора.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий обстрела. В настоящее время они ремонтируют коммуникации и закрывают тепловой контур, добавил Шевченко.

В ночь на 14 апреля украинские боевики также обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, один из снарядов разорвался на территории детского сада № 15 на улице Остапенко. Кроме того, повреждения получили трансформаторная подстанция и теплотрасса. В районе обесточен ряд домов.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 снарядов по Донецку. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под огнем оказался Петровский район города. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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