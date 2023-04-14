Реклама
Прямой эфир
Общество
В ДНР задержаны подозреваемые в совершении покушения на главу полиции Мариуполя
Мир
На Украине ликвидировали сеть обманывающих жителей Чехии call-центров
Мир
Вступивший в ИГ британец признался в подготовке терактов
Происшествия
Школьный автобус попал в ДТП в Туве
Общество
В МЧС сообщили о пожароопасной ситуации в 58 регионах России
Общество
В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Мир
Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине
Наука и техника
Путин поручил возобновить работу над созданием сверхтяжелой ракеты-носителя
Мир
Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству
Мир
Forbes сообщил о блокировании счетов россиян в одном из банков ОАЭ
Мир
В Боснии и Герцеговине не рассматривают вопрос вступления в НАТО
Армия
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для проверки готовности
Общество
В Крыму задержали двух участников запрещенного крымско-татарского батальона
Сюжет:

Мирный житель погиб и трое ранены в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил глава города Дмитрий Шевченко.

«В городе трое раненых (две женщины и мужчина). Один человек погиб (мужчина)», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в результате обстрела повреждены три многоквартирных дома и один дом частного сектора.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий обстрела. В настоящее время они ремонтируют коммуникации и закрывают тепловой контур, добавил Шевченко.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

В ночь на 14 апреля украинские боевики также обстреляли Горловку в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, один из снарядов разорвался на территории детского сада № 15 на улице Остапенко. Кроме того, повреждения получили трансформаторная подстанция и теплотрасса. В районе обесточен ряд домов.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 снарядов по Донецку. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под огнем оказался Петровский район города. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023