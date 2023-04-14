Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада снарядом ВСУ

Украинские боевики в ночь на 14 апреля обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате удара снаряда поврежден детский сад. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден детский сад № 15 по адресу: улица Остапенко, 8. Снаряд укронацистов разорвался на территории детсада», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в центрально-городском районе города был обесточен ряд домов. Как выяснилось, повреждения получили трансформаторная подстанция между домами № 6 и № 8 по ул. Остапенко и теплотрасса.

Предварительно, пострадавших нет, добавил Приходько.

Ранее, 10 апреля, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), доложили, что в общей сложности, по данным СЦКК на 10 апреля, с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя ДНР, в том числе 134 ребенка. Число пострадавших за этот период составило 4320 человек.

7 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию республики, четыре человека погибли. Всего было обстреляно семь населенных пунктов: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Никольское, Владимировка.

До этого, 4 апреля, на территории детского сада № 43 «Росинка» в поселке городского типа Пантелеймоновка в ДНР разорвались два вражеских снаряда. Как сообщил мэр Горловки, никто не пострадал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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