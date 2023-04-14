Экс-советник Кучмы допустил прекращение поддержки ВСУ странами Запада к лету

Запад может прекратить оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) к лету. Об этом рассказал в пятницу, 14 апреля, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, США могут отказаться и от финансовой, и от военной помощи.

«Как только это произойдет, Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом», — предположил Соскин.

Он добавил, что утечка американских секретных документов может привести к тому, что дружественные страны Запада пересмотрят свою политику в отношении Украины.

Согласно его мнению, без финансирования Киев не сможет обеспечить дальнейшие действия.

Ранее, 13 апреля, Соскин заявил, что возможное весеннее контрнаступление не будет иметь какие-то масштабные размеры и не приблизит Украину к желанной победе. Одним из важных моментов является военная помощь от стран-союзников, которая иссякает. Соскин считает, что такого количества оружия и боеприпасов, которое было согласовано для передачи Киеву 4 апреля, больше не будет. Имеющихся запасов также не хватает.

Также в тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что обещанная Киеву западная техника еще не прибыла на линию фронта. По его словам, учитывая российскую эшелонированную оборону, контрнаступление ВСУ может просто «захлебнуться».

11 апреля военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. Он отметил, что у украинских войск мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, а также наблюдается недостаток личного состава.

Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной, как планировалось. Он объяснил это необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.