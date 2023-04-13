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В ДНР заявили о задержке поставок западной техники на Украину

Советник врио главы ДНР Гагин: обещанная Киеву западная техника еще не прибыла на Украину
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
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Обещанная Киеву западная техника еще не прибыла на линию фронта. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Та техника, которую они должны были получить от НАТО, сейчас аккумулирована в странах восточной Европы — Польше и Румынии. Она все еще не попала массово на территорию Украины», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подразделений и живой силы противника на линии соприкосновения не так много, как заявлено Украиной, а объявленное Киевом контрнаступление постоянно переносится «ввиду неготовности к нему».

Таким образом, считает Гагин, учитывая российскую эшелонированную оборону, контрнаступление Киева может просто «захлебнуться».

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Ранее, 11 апреля, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. Он отметил, что у украинских войск мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, а также наблюдается недостаток личного состава.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной, как планировалось. Он объяснил это необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и учитывают ее при планировании спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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