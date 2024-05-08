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12 мая — Красная горка (Антипасха): что это за праздник и как его отмечать

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Ровно через неделю после Пасхи у верующих есть особый праздник — так называемая Красная горка, или Антипасха. Знаменательная дата сочетает в себе христианские обычаи и ритуалы язычества и является продолжением главного православного праздника. В 2024 году Антипасха приходится на 12 мая. «Известия» раскрывают смысл праздника и знакомят читателя с его традициями.

Красная горка (Антипасха) 2024: суть праздника

Несмотря на причудливое название, праздник не является противопоставлением Пасхи. Напротив, он призывает верующих продолжать радоваться воскрешению Иисуса Христа и указывает на то, что каждый седьмой день в неделе является напоминанием о чуде.

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Торжество также называют Фоминым воскресеньем в память о евангельском сюжете. В соответствии со Священным Писанием один из 12 апостолов — учеников Христа отказался верить в чудесное воскрешение наставника. Тогда Сын Божий лично предстал перед Фомой, и апостол уверовал в силу Господа и стал одним из самых ревностных проповедников христианства. Так в народе появилось выражение «Фома неверующий».

Красная горка (Антипасха) в 2024 году: традиции

Красная горка считается праздником весны и обновления. Он сопровождается гуляньями и веселыми застольями, молодые люди знакомятся друг с другом, подыскивая себе пару.

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Кроме того, на Антипасху православная церковь впервые с дней поста разрешает проводить венчания. Согласно приметам, браки, заключенные в Фомино воскресенье, будут крепкими и счастливыми.

Красная горка (Антипасха) 12 мая — чего нельзя делать

В день праздника нельзя предаваться унынию, а также сеять раздор, начинать конфликты. Следует воздерживаться от ссор и не допускать бранной лексики.

Домашние дела и заботу о хозяйстве и огороде лучше отложить на потом. На Антипасху принято лишь гулять и веселиться, не обременяя себя обязанностями.

Не стоит на Красную горку ходить на кладбища и поминать усопших, ведь через два дня наступит особый день для почитания памяти умерших — Радоница.

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