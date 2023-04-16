Пусковая обстановка: какую ракету испытало Минобороны в День космонавтики

За учебно-испытательным пуском, который прошел в ночь с 11 на 12 апреля нынешнего года с полигона Капустин Яр, стоит большая опытная конструкторская работа по созданию нового опытно-экспериментального ракетного комплекса, который придет на замену «Тополь-Э». В этом уверен военный эксперт Дмитрий Корнеев. Как сообщило Минобороны России, основной задачей пуска была проверка перспективного боевого оснащения. Апрельский пуск стал одним из самых закрытых за последние годы. Минобороны ограничилось общими фразами и даже не назвало тип изделия, которое было испытано. «Известия» попытались разобраться, что за загадочная ракета была запущена из России в Казахстан и о каком «перспективном боевом оснащении» идет речь.

Ракетно-ядерная трасса

Создание боевых блоков для баллистических ракет — это сложный и многоступенчатый процесс. Блок надо сконструировать, разработать под него ядерный заряд, автоматику, обеспечить прочность при воздействии ускорений и температур. Наконец, блок надо сделать и испытать. И испытания секретной техники должны пройти незаметно для посторонних глаз. А основной полигон стратегических сил — прицельное поле — это полигон Кура на Камчатке. Он просматривается и прослушивается самолетами и кораблями Соединенных Штатов. Испытывать столь чувствительную технику как новые и перспективные боевые блоки там нельзя.

Поэтому для тестирования таких изделий еще в СССР был создан полигон Сары-Шаган в Казахстане. На этом объекте есть соответствующие прицельные площади, аппаратура для фиксации параметров полета и т. д. И главное достоинство Сары-Шагана — это удаленность от границ, за которыми могут быть развернуты средства наблюдения вероятного противника.

Испытательный пуск ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Трасса Капустин Яр — Сары-Шаган называется ракетчиками «внутренней трассой» — в том смысле, что находится в глубине страны. Проблема только в том, что межконтинентальные ракеты без доработок не могут летать на столь небольшую дальность. От полигона Капустин Яр до Сары-Шагана чуть более 2 тыс. км. Тогда как МБР летают десятки тысяч километров.

Поэтому для стрельбы по «внутренней трассе» используются специальные испытательные ракеты. Их конструкция позволяет выполнять полет на короткую дистанцию. Но при этом в атмосферу их боевые блоки входят под таким же углом и с такими же летными параметрами, как и у обычных межконтинентальных ракет, выполняющих полет на заложенную в их конструкцию дальность.

Тайна ракеты

С советских времен для испытаний перспективного боевого оснащения использовалась «космическая» ракета К65М-Р. Так ее называли потому, что «Эмка» была создана на базе космической ракеты-носителя 11К65М «Космос-3М» . На этом изделии проходили испытания несколько поколений боевых блоков для советских и российских боевых ракет.

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Но к началу 2000-х годов стало ясно, что в распоряжении РВСН есть большой запас МБР «Тополь», которые снимаются с боевого дежурства и заменяются на более совершенные ракеты «Тополь-М». На базе «Тополя» была создана экспериментальная ракета «Тополь-Э», которая позволила сократить дальность полета полезной нагрузки и при этом обеспечить те же условия входа в атмосферу, в которые попадали бы испытываемые боевые блоки в реальной жизни. Таким образом велась утилизация снимаемых с вооружения «Тополей». Устаревшие ракеты просто разбирались и утилизировались. А вот более свежие использовались в качестве носителей при испытательных пусках.

В 2018–2019 годах прошли последние пуски экспериментальных «Тополей». К этому моменту гарантийные сроки твердотопливных двигателей этих ракет полностью истекли, их дальнейшее использование стало невозможно. Но программы создания и модернизации ракетно-ядерного щита страны никуда не делись, и в Московском Институте теплотехники началась работа над новой экспериментальной ракетой.

В 2012 году были развернуты последние мобильные МБР «Тополь-М». Процесс шел с 1997– 1998 годов (если считать вместе с шахтными вариантами базирования). Дальше простая арифметика — гарантийный срок хранения современных «Тополей-М» никак не меньше 25 лет, а следовательно, он начинает истекать в 2022–2023 годы у самых первых размещенных в шахтах ракет. И далее до 2037 года у нас есть «Тополя-М», которые можно использовать для экспериментальных пусков, заодно выполняя мероприятия по замене их на вооружении на новые ракетные комплексы.

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК «Ярс» Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Сейчас на вооружении РВСН 60 таких МБР в шахтном варианте и 18 МБР в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). «Тополю-М» на смену пришла более совершенная ракета «Ярс» , которая так же в двух вариантах заменила уже все старые «Тополя» и на базе которой создаются новые ракетные комплексы «Ярс-М» и «Осина». Считается, что именно «Осины» в ближайшие годы начнут заменять собой старые шахтные «Тополя-М». При этом эффективность и возможности общей ракетной группировки РВСН будут значительно повышаться, а снимаемые с боевого дежурства «М» не пропадут.

По-видимому, за учебно-испытательным пуском, который прошел в ночь с 11 на 12 апреля нынешнего года, скрыта большая опытная конструкторская работа по созданию нового опытно-экспериментального ракетного комплекса, который придет на замену «Тополь-Э». Вероятно, новую экспериментальную ракету можно назвать «Тополь-МЭ». Хотя не исключено, что Минобороны впоследствии присвоит этому изделию другое наименование.

«Анчар» и далее

Важно отметить, что боевая «Тополь-М» унифицирована с другими ракетами разработки Московского института теплотехники — «Булавой» и «Ярсами». И не секрет, что уже несколько лет МИТ ведет собственные работы над созданием гиперзвукового управляемого боевого блока «Анчар». Судя по срокам создания, проект уже должен выйти на финальную стадию испытаний, за которой может последовать полноценный пуск на межконтинентальную дальность, допустим, ракетой типа «Осина» или «Ярс» с Плесецка по полигону Кура на Камчатке. После этого, вероятно, начнутся развертывания новых МБР в защищенных шахтных пусковых установках вместо «Тополей-М».

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ