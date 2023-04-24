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25 апреля — Радоница: как правильно поминать усопших и что нельзя делать

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Через девять дней после Пасхи для христиан наступает особый день, в который принято поминать усопших и посещать их могилы, — Радоница. Эта традиция пришла еще из дохристианских времен и со временем стала неотъемлемой частью церковного календаря. В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля. «Известия» рассказывают, как провести родительский день правильно.

Радоница-2023: какого числа

Радоницу отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник после Красной горки. Таким образом знаменательная дата является преходящей. В 2023 году Пасху отмечают 16 апреля, а Радоница, соответственно, приходится на 25 апреля.

Радоница-2023: история и суть

Традиции устраивать поминальные дни существовали у славян еще до распространения христианства. Память усопших почитали, устраивая специальные застолья и посещая могилы. Поскольку христианство также предполагает продолжение жизни на небесах, ритуалы легко перешли в религиозную культуру, и праздник закрепился в церковном календаре.

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Первое упоминание Радоницы в Русской православной церкви относится к XIV веке, однако знаменательная дата не относится к числу официальных церковных праздников и больше основывается на народных обычаях.

Считается, что название Радоница происходит от слова «радость». Таким образом, смысл праздника заключается в том, чтобы донести до усопших радостную весть о воскресении Иисуса Христа, произошедшем на Пасху. Радоница — не грустный праздник, он напоминает верующим о том, что после упокоения хоть и заканчивается земная жизнь, но начинается жизнь вечная.

Радоница-2023: традиции

Прежде всего в день Радоницы необходимо посетить кладбище, прибраться на могилах. В народе существует традиция относить на могилы еду — хлеб, яйца, блины и лепешки. Также еду для умерших положено оставлять во время поминального ужина или ставить на окно воду и хлеб. Однако эти ритуалы не являются церковными, они сохранились еще с языческих времен.

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Куда более важным является обращение к умершим. Душа усопших пребывает с Богом, поэтому день нужно проводить в молитвах, посещать церковь, ставить свечи за почивших родных и близких. В храме также можно заказать по умершему поминальную службу, а также совершить обряд причастия. Молиться можно также дома и на кладбище.

Радоница-2023: что нельзя делать

При поминовении нельзя говорить дурного об умерших, чтобы не омрачать память почивших. Также нельзя конфликтовать с близкими, сквернословить и ругаться. Запрещено поминать усопших алкогольными напитками.

Совмещать поминальную трапезу и поход на кладбище нельзя — ужин полагается устраивать в стенах дома. Хлопоты по хозяйству лучше отложить на другой день и не заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит совмещать родительский день с личными праздниками — свадьбой, венчанием или крещением ребенка.

По народному поверью, если обронить что-то на кладбище, лучше не поднимать эту вещь с земли.

В какие еще дни полагается поминать усопших — читайте в календаре родительских суббот на 2023 год, составленном «Известиями».

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