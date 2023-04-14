На Украине ликвидировали сеть обманывающих жителей Чехии call-центров

В украинском Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) ликвидирована сеть мошеннических call-центров, работники которой обманули абонентов из Чехии более чем на $3 млн. Об этом 14 апреля сообщили в генеральной прокуратуре Украины.

«Прекращена деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан на 65 млн чешских крон (более $3 млн. — Ред.)», — отмечено в Telegram-канале ведомстве.

Как оказалось, среди руководителей мошеннической сети были и сами граждане Чехии. Работники сети обзванивали чехов под видом работников банка и обманным путем заставляли их переводить свои сбережения якобы на безопасный счет. Жертвами группировки стало более 300 человек.

В штате мошеннической структуры было более 20 сотрудников, включая иностранцев. Желающие работать в call-центрах отбирались строго со знанием иностранных языков.

Ранее, в апреле 2022 года, российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске Запорожской области брошенный украинскими мошенниками call-центр, из которого обманывали россиян. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.

Тогда же МВД России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали кол-центры для телефонного терроризма в России.

В июне 2022 года заместитель представителя правления Сбербанка сообщил журналистам, что call-центр мошенников в Бердянске действовал по согласованию с властями Украины. Его деятельность поддерживалась Германией, Нидерландами, США и Эстонией.