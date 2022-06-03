Сбербанк раскрыл подробности работы колл-центра мошенников в Бердянске

Колл-центр мошенников в Бердянске действовал по согласованию с властями Украины. Его деятельность поддерживалась Германией, Нидерландами, США и Эстонией. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил журналистам заместитель представителя правления Сбербанка в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) в Нижнем Новгороде.

«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России — не менее 20 млн человек», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, злоумышленники получали персональные данные россиян из сервисов логистики и доставки, которые они взламывали через интернет-ресурсы.

«Этот колл-центр — мы считаем, что он достаточно крупный — действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике», — отметил он.

Кроме того, Кузнецов рассказал, что деятельность колл-центра фактически поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины.

«Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах — Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии», — заявил он.

Также зампред представителя правления Сбербанка сообщил об активации телефонного мошенничества в отношении россиян до 50 тыс. звонков в день. Он добавил, что в базе данных банка в настоящее время содержится свыше 1 млн телефонных номеров мошенников.

Ранее, в апреле, российские военнослужащие нашли в освобожденном Бердянске брошенный украинскими мошенниками колл-центр. В помещении были также обнаружены инструкции, пошагово объясняющие, как обманывать своих жертв.

14 апреля МВД России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) создали колл-центры для телефонного терроризма в России. Для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка, причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России.

1 марта стало известно, что взрыв у телебашни в Киеве повредил колл-центр, из которого осуществлялись вредоносные звонки в Россию. По предварительным данным, этот колл-центр был оборудован специализированными роботами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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