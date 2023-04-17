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Врач оценила необходимость ревакцинации от кори во взрослом возрасте

Врач Идамарчева: взрослым не рекомендована ревакцинация от кори
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Педиатр, эксперт медицинского факультета университета «Синергия», иммунолог-трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева рассказала «Известям», требуется ли ревакцинация от кори взрослым.

Как пояснила врач, корь — это заболевание, при контакте с которым заражается 9 из 10 человек. Вакцинация является эффективной защитой от кори. В России зарегистрированы корневая моновакцина, которая защищает только от вируса кори, и комбинированные вакцины: паротитно-коревая, вактривир и MMRII, которые защищают от кори, краснухи и паротита. По национальному календарю она проводится в 12 месяцев и в 6 лет — одной достаточно, чтобы защитить от кори на 93%, двух вакцин — на 97%, подчеркнула Идамарчева.

Минимальный интервал между первой и второй вакцинацией — 28 дней, оптимальный — 3–6 месяцев для пациентов, не вакцинированных по календарю. Если человек ранее не вакцинирован, то проводится экстренная вакцинация в течение первых 72 часов после контакта. Если вакцинация невозможна, то вводится внутримышечный или внутривенный иммуноглобулин человека в течение первых пяти дней после контакта, уточнила врач.

Она также уточнила, что вакцинация от кори проводится живой вакциной. Это значит, что она запрещена у пациентов с иммунодефицитом и беременных, именно им чаще всего и вводят иммуноглобулин.

«Вакцинированные до беременности беременные женщины передают защитные антитела ребенку в третьем триместре беременности, и первые полгода дети защищены от вируса. После вакцинации человек не выделяет вирус в окружающую среду, поэтому вакцинация окружающих безопасна для пациентов с ослабленным иммунитетом. Взрослый человек, вакцинированный в детстве, имеет иммунитет от кори. Чтобы узнать уровень защиты, можно сдать IgG к вирусу кори», — добавила эксперт.

Идамарчева также отметила, что взрослые пациенты с иммунодефицитом и небольшой процент взрослых, несмотря на ранее введенную вакцину, могут не иметь защитных антител.

«Если первые не могут вырабатывать защитные антитела в силу заболевания, то отсутствие антител у последних — предмет изучения. По некоторым данным, это могут быть здоровые люди, которым проводилась вакцинация от кори ранее 12 месяцев жизни. Несмотря на повторную вакцинацию во взрослом возрасте, уровень антител может быть низким, но это не значит, что у них нет иммунитета к кори», — рассказала врач.

По некоторым исследованиям, уровень антител может немного снижаться через 10 лет после вакцинации, но всё же — ревакцинация взрослым не рекомендована, заключила Идамарчева.

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Ранее, 14 апреля, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал «Известиям», что взрослые пациенты тяжелее, чем дети, переносят корь, у них чаще развиваются тяжелая интоксикация и упорная лихорадка. Также у пациентов с хронической патологией корь может приводить к обострению основной болезни — диабета, астмы, гипертонии, болезни почек, онкологии.

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