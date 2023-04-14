Инфекционист рассказал об опасности кори для взрослых пациентов

Взрослые пациенты тяжелее, чем дети, переносят корь, у них чаще развиваются тяжелая интоксикация и упорная лихорадка, рассказал в интервью «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

«Также у пациентов с хронической патологией корь может приводить к обострению основной болезни — диабета, астмы, гипертонии, болезни почек, онкологии», — подчеркнул он.

При этом в последние годы корь перестала быть детской инфекцией, пояснил Иван Коновалов.

«В последние десять лет не только в нашей стране, но и за рубежом почти в половине случаев она отмечается у лиц старше 18 лет», — подчеркнул он.

При этом последствия инфицирования корью могут проявляться и через продолжительное время.

«Корь — одна из самых заразных инфекционных болезней, вызывающая поражение дыхательного тракта и других органов, включая головной мозг. В ряде случаев последствия кори проявляются спустя 5–15 лет в виде фатального процесса — подострого коревого склерозирующего панэнцефалита», — рассказал он в интервью «Известиям».

Это неизлечимая болезнь, проявляющаяся в расстройствах личности и поведения, прогрессирующей деменции, мышечных, двигательных, зрительных, когнитивных нарушениях.

На этой неделе эпидемиологические службы начали сообщать о случаях кори в разных регионах России. По данным Роспотребнадзора, больше всего их выявлено в Новосибирской области, Дагестане и Самарской области. В Москве в РГУ нефти и газа им. Губкина объявили внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за кори в одном из общежитий вуза.

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