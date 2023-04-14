В Красноярске за несколько часов выпало около 10 см снега
Красноярск в пятницу, 14 апреля, накрыло снегом. Всего за несколько часов выпало около 10 см осадков.
«Зима не хочет уходить из сибирского города», — отметил корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.
Из-за непогоды на дорогах образовались пробки, аэропорт Красноярска не выпускает самолеты из-за плохой видимости.
По прогнозам синоптиков, метель продлится несколько часов.
Ранее, 13 апреля, в Пензе объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Согласно данным метеорологов, в течение нескольких дней могут пойти осадки в виде снега. Кроме того, порывы ветра могут достигнуть 18–23 м/с.