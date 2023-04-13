«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Пензе

Синоптики спрогнозировали «желтый» уровень погодной опасности в Пензе 14 апреля. В городе ожидается значительное усиление ветра

В ближайшие сутки в городе может пройти небольшой снег. При этом температура воздуха составит +5…+7 градусов. Скорость ветра будет достигать 18–23 м/с. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям города ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики спрогнозировали ливни с грозой и градом на территории Астраханской области. Скорость ветра будет достигать 18 м/с.