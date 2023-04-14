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СМИ заявили о вероятности возникновения новой пандемии в течение 10 лет

Bloomberg: в ближайшие 10 лет мир может поразить новая пандемия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В течение 10 лет в мире может возникнуть новая пандемия. Об этом в пятницу, 14 апреля, написало агентство Bloomberg.

«Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5%, поскольку вирусы возникают всё чаще», — говорится в материале.

Как подчеркнуло агентство, этому способствуют, в частности, изменения климата, увеличение международных поездок, численность населения и угроза зоонозных заболеваний.

Отмечается, что эксперты в области здравоохранения уже начали готовиться к потенциальной пандемии.

Агентство обратило внимание, что за последние два десятилетия уже возникло три основных типа коронавируса, которые вызывают атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.

Кроме того, угрозой может являться птичий грипп H5N1. На данный момент его зафиксировали у нескольких человек, однако опасения вызывают стремительное распространение заболевания среди птиц и участившиеся случае заражения млекопитающих. В агентстве допустили, что в случае мутации вируса он начнет стремительнее распространяться.

Bloomberg призывает начать готовиться к возможной пандемии, указывая в качестве аргументов на то, что против многих патогенов высокой степени риска на данный момент не существует вакцин и методов лечения.

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

Ранее, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков оценил вероятность пандемии птичьего гриппа. По словам специалиста, H3N8 перешел барьер передачи от животного к человеку, но друг друга люди не заражают, поэтому бить тревогу пока рано. Между тем, отметил Крючков, летальность птичьего гриппа будет выше, чем у сезонного гриппа, «хоть и не катастрофично».

30 января сообщалось, что ученые опасаются наступления более опасной пандемии, чем COVID-19. Всё дело в мутировавшем варианте птичьего гриппа H5N1, который был обнаружен осенью прошлого года в Испании. По мнению экспертов, такое развитие событий не исключено, если вирус научится заражать человека.

Накануне главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что птичий грипп варианта H5N1 достаточно давно циркулирует в популяции животных. Он указал, что и люди тоже способны заражаться этим вирусом при уходе за животными. Между тем он отметил, что инфекция не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

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