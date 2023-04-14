Эксперт назвал страховые случаи при повреждении дачи

Председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин 14 апреля рассказал «Известиям», в каких случаях можно получить возмещение за повреждение застрахованной дачи из-за плохой погоды.

«Ущерб от тяжелого снега, который повредил крышу — вряд ли подлежит возмещению. Страховая компания может апеллировать тем, что вы сами не убирали снег с крыши зимой и поэтому случились повреждения. По закону собственник должен сам следить за сохранностью и состоянием своих строений. А если дом поврежден в результате одного сильного снегопада — более 20 мм за 12 часов, тогда это будет признано страховым случаем и вам положена страховая выплата», — отметил Чаплин.

Также он рассказал, в каких случаях страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. По его словам, в случае с ветром, страховым случаем считается, если ветер дул со скоростью более 15 м/с и повредил кровлю. Если от легкого ветра образовались незначительные повреждения, то это говорит о том, что изначально конструкция была не очень прочной, и страховая компания имеет полное право отказать в компенсации.

«Еще один важный момент: если крыша протекла от сильных осадков, то страховка тоже не положена. Что касается паводков, то здесь «выбить» страховку легче всего. Чаще всего это происходит весной, а такие ситуации хорошо освещаются в СМИ, поэтому страховая компания будет обязана возместить вам ущерб», — заключил депутат.

24 марта Чаплин назвал «Известиям» самый выгодный способ получения рассады. В частности, он отметил, что многие опытные дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно и в промышленных масштабах. По его словам, это гораздо более экономный способ, чем покупка готовых саженцев на рынке.