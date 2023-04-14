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Шмыгаль рассказал о готовности Франции передать Украине €2 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Власти Франции готовы передать Украине €2 млрд в рамках долгосрочной программы. Об этом 14 апреля написал в своем аккаунте в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром.

«Провел разговор с Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине €2 млрд в рамках долгосрочной программы», — отметил он.

По словам Шмыгаля, часть от предоставленных Францией средств будет направлена на восстановление Украины.

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Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной, и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

До этого, 12 апреля, Всемирный банк одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

13 апреля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Также, по словам Нуланд, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой ведется конфликт. Тогда в заявлении фонда указывалось, что в ближайшее время Киев получит первый транш в размере около $2,7 млрд.

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. В нее вошли более 2,6 тыс. электрогенераторов, 70 км стальных труб для отопления, мобильные электростанции мощностью 28 МВт и около 360 обогревательных палаток.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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