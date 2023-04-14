Подросток прострелил глаз мужчине в Подмосковье

В городе Подольске Московской области подросток несколько раз выстрелил в мужчину из пневматического пистолета.

По данным «Известий», конфликт между 15-летним парнем и 43-летним мужчиной произошел 13 апреля на улице Красной.

«Он выстрелил из пневматического пистолета «Сталкер» S1911G не менее трех раз и причинил ранение», — рассказал источник.

Одна из пуль пробила глаз. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В тот же день ученик девятого класса открыл стрельбу в школе № 633 на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. Предварительно, все пострадавшие — одноклассники подростка. Сам злоумышленник назвал произошедшее шуткой. Также известно, что подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за кражи.