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Представитель Бузовой прокомментировал информацию об иске из-за вина Buzwine

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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PR-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в пятницу, 14 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал информацию о регистрации искового заявления от ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен».

«Нам пока ничего не приходило, как придет иск, адвокаты будут разбираться. «Глобал Вайн» нашей компании на сегодняшний день уже проиграли все суды», — подчеркнул Богословский.

Кроме того, представитель певицы добавил, что «Глобал Вайн дистрибьюшен» осуществлял реализацию контрафактной продукции, в связи с чем у артистки есть свои иски в отношении компании.

«Также хочу заметить, что «Глобал Вайн» не судится с Ольгой Бузовой, а судится с «Арчер Мьюзик», — уточнил он.

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Ранее в этот день Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о регистрации искового заявления «Глобал Вайн дистрибьюшен» против Бузовой более чем $1 млн.

Как отмечалось, истец заключил договор на использование товарного знака Buzwine, под которым выходит недавно появившийся на рынке винный напиток от Ольги Бузой. «ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалось в счет своего вознаграждения осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг Buzwine и заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ.

Однако 3 апреля Бузова уведомила «Глобал Вайн дистрибьюшен», что отзывает согласие на использование своего изображения и имени на винных бутылках.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали рэпера Радия Шигабетдинова, считающегося бывшим бойфрендом Ольги Бузовой и известного под псевдонимом Radiy. Его подозревают в крупном мошенничестве, сообщал источник «Известий». Следствие считает, что 32-летний рэпер использовал схему обогащения за счет обманутых инвесторов.

Новость дополняется.

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