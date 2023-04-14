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С Бузовой требуют взыскать $1 млн в связи с отказом рекламировать вино

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление от ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» к певице Ольге Бузовой и музыкальному лейблу «Арчер Мьюзик Продакшнс» о взыскании убытков на более чем $1 млн. Об этом 14 апреля сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что истец заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine, под которым выходит недавно появившийся на рынке винный напиток от Ольги Бузой.

«ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалось в счет своего вознаграждения осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком, и заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ», — отметила пресс-служба.

Вместе с тем 3 апреля Бузова уведомила «Глобал Вайн дистрибьюшен», что отзывает согласие на использование своего изображения и имени на винных бутылках. В связи с этим компания заявила о своем праве потребовать возмещения причиненных убытков, поскольку истец был вынужден утилизировать всю имеющуюся у него продукцию.

«Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков $1 млн 150 тыс. по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999,12 рублей», — сообщили в суде.

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Ранее, 10 февраля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали рэпера Радия Шигабетдинова, считающегося бывшим бойфрендом Ольги Бузовой и известного под псевдонимом Radiy. Его подозревают в крупном мошенничестве, сообщал источник «Известий». Следствие считает, что 32-летний рэпер использовал схему обогащения за счет обманутых инвесторов.

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