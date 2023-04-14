Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 14 апреля, обсудил на совещании с Совбезом РФ информационную безопасность страны, назвав это чрезвычайно важным вопросом.

«На повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня — чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России», — сказал российский лидер на открытии совещания.

После этого обсуждение продолжилось в закрытом для журналистов режиме.

До этого, 31 марта, на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин сообщил, что подписал указ об утверждении обновленной Концепции основных направлений внешней политики РФ.

В документе в том числе сказано, что Москва рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что логика концепции отражает меняющиеся геополитические реалии, которые получили ускорения с началом специальной военной операции по защите Донбасса. Он также заявил, что коллективный Запад во главе с США оказывает давление на страны, которые не согласились поддержать антироссийскую кампанию. По его словам, их постоянно шантажируют, выдвигают им угрозы, обещают прекратить финансирование.

До этого, 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что движение к многополярности в мире ускорилось и Россия находится на острие этого процесса. Он добавил, что РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.