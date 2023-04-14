Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки

У побережья Кот-д'Ивуара в Западной Африке танкер, зарегистрированный в Сингапуре, пропал после проникновения на его борт неустановленных лиц. Об этом пишет в пятницу, 14 апреля, газета Malay Mail.

Издание уточняет, что инцидент произошел несколько дней назад, 10 апреля. Отмечается, что, по сообщению Морского и портового управление Сингапура (MPA), с этого дня владелец судна Success 9 не может установить связь с танкером.

MPA сообщило также, что обратилось за помощью к властям региона, включая власти Кот-д’Ивуара и Ганы.

«Власти Кот-д’Ивуара развернули свои воздушные и морские средства в районе последней известной позиции судна», — отметили в MPA, добавив, что также связались с Региональным морским координационным центром, который координирует усилия пяти западноафриканских стран: Кот-д'Ивуара, Ганы, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Отмечается, что судно было взято на абордаж неизвестными примерно в 300 морских милях (555 км) от Кот-д’Ивуара в Гвинейском заливе.

Ранее, в конце марта, пираты захватили танкер, принадлежащий датской компании, с 16 членами экипажа на борту в Гвинейском заливе Атлантического океана. Отмечалось, что танкер ходит под флагом Либерии и управляется компанией Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa, и перевозит нефть и химикаты. Представители Montec сообщили об атаке пиратов в центр морского сотрудничества под управлением британских и французских военно-морских сил.

До этого пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза в Гвинейском заливе в декабре 2021 года. По данным портала по морским рискам Dryad Global, за 2021 год этот случай нападения пиратов в Гвинейском заливе стал 10-м, всего за это время они похитили 76 моряков.