Пираты похитили членов экипажа контейнеровоза в Гвинейском заливе

Пираты в Гвинейском заливе Атлантического океана совершили нападение на контейнеровоз и похитили шесть членов экипажа. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на морской безопасности.

По его информации, атака на судно была совершена в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба в Экваториальной Гвинее. Пока название контейнеровоза и под каким флагом он шел не раскрываются. Личности и гражданство похищенных моряков также не сообщаются.

По данным портала, за 2021 год это уже 10-ый случай нападения пиратов в Гвинейском заливе, всего за это время они похитили 76 моряков.

Ранее, 25 октября, подразделение морской пехоты с российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратило захват контейнеровоза под флагом Панамы в Гвинейском заливе. На перехват пиратов с российского корабля был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и направлен в район происшествия. При подлете военного вертолета пираты покинули судно, направившись на лодке в сторону берега. После этого с «Вице-адмирала Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая и освободила экипаж.