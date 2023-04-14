Врач рассказала об опасности заразиться при укусе белки

Встреча с белкой в парке может доставить как массу удовольствия, так и неприятности, поскольку некоторые животные являются переносчиками опасных заболеваний. Как рассказала 14 апреля заместитель генерального директора по медицинской деятельности — главный врач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова, при укусе белки можно заразиться не только бешенством, но также лептоспирозом и туляремией.

Так как методов лечения бешенства на сегодняшний день не существует, развитие этого заболевания в 100% случаев неминуемо ведет к смерти пациента. Поэтому лучше всего заблаговременно обезопасить себя соответствующей прививкой.

«Предотвратить развитие бешенства можно своевременным введением антирабической вакцины, а в случаях тяжелых укусов животными — комбинированным введением вакцины и антирабического иммуноглобулина. Антитела после введения вакцины вырабатываются через 12–14 дней», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Тяжело протекает и заболевание лептоспирозом — острой инфекционной болезнью, сопровождающейся поражением капилляров, печени, почек, мышц и лихорадкой. Эту инфекцию могут переносить белки, живущие в крупных городах, так как часто ищут еду на помойках. Городские животные не имеют возможности питаться лесными орехами, а люди не всегда их подкармливают.

«Летом ни одно животное прикармливать не следует. Белки, например, летом питаются зеленью (семена хвойных, листики и т.д.), и если мы прикармливаем их семечками или орехами — это жирная пища, которую в летнюю пору они есть не должны. Зимой же животных можно и нужно подкармливать. Белкам можно давать семечки (нежареные), орехи (грецкие, кедровые), морковь, яблоки, геркулес», — рассказала специалист.

При этом кормить белок с ладони врач не советует, несмотря на то, что это кажется довольно милым развлечением. Лучше положить еду в кормушку.

Ранее, 14 апреля, заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас», врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова рассказала, что делать при укусе клеща. Она объяснила, что энцефалит, который может развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в ряде случаев может быть очень опасным. Для предотвращения укусов клещей необходимо правильно одеваться и заблаговременно сделать прививку.