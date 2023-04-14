Судимого за экстремизм жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

Жителя Алушты (Республика Крым) Альберта Круглова обвинили в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

«Назначено судебное заседание на 18 апреля. Круглов обвиняется по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к госизмене») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»)», — отметили в пресс-службе суда.

Отмечается, что в 2018 году крымчанина уже привлекали к ответственности после того, как правоохранители обнаружили у него две кустарные бомбы с поражающими элементами, замаскированные под термос и бутылку. Также выяснилось, что Круглов, будучи язычником, публиковал в социальных сетях призывы к расправе над отдельными лицами по признаку религиозной принадлежности.

Мужчину признали виновным в ношении самодельных взрывных устройств и экстремистских высказываниях . Его приговорили к лишению свободы сроком на год и 8 месяцев, а также обязали выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.

Ранее, 11 апреля, текущего года на Сахалине был задержан гражданин Рф, подозреваемый в государственной измене. По информации ФСБ, мужчина намеревался транзитом через территорию третьей страны выехать на Украину и там вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил (ВС).

До этого, 7 апреля, сообщалось о задержании в Крыму диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи. Им оказался уроженец Ровненской области 52-летний Сергей Г. Имея российское и украинское гражданство, в 2022 году он сменил фамилию и был завербован сотрудниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая связь с заказчиками в мессенджере.