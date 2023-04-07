Украинский диверсант готовил подрыв подстанции в Керчи

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи.

По данным «Известий», диверсантом оказался уроженец Ровненской области 52-летний Сергей Горюнов. Имея российское и украинское гражданство, в 2022 году он сменил фамилию и был завербован сотрудниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая связь с заказчиками в мессенджере. «Известия» демонстрируют кадры задержания Горюнова.

Правоохранителями также была обнаружена переписка, в которой мужчина планировал действия, общаясь с куратором. Сообщается, что 21 марта в квартире предполагаемого террориста обнаружили взрывное устройство с 2,3 кг пластита и устройство для подрыва заряда, позволяющее отсрочить момент взрыва и скрыться. Помимо взрывчатки в квартире было найдено три смартфона, некоторые из которых Горюнов использовал для связи с сотрудником ССО.

По предварительным информации, мужчина с июня прошлого года связался с сотрудниками ССО. Поначалу задания связного не были напрямую связаны с терактами, диверсант искал информацию об объектах критической инфраструктуры на территории Крыма.

Как свидетельствуют данные из переписки Горюнова с куратором, в середине текущего месяца террористы разрабатывали планы по подрыву подстанции в Керчи. Сначала подозреваемый должен был предоставить фотографии и координаты объекта, а также оценить, насколько близко к нему можно подобраться.

После Горюнов получил от украинских кураторов взрывоопасную «посылку», а также ему был указал порядок действий с взрывным устройством, с помощью которого планировалось совершить теракт.

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