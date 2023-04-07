Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Экономика
Эксперт спрогнозировала рост курса доллара до 90 рублей
Мир
Власти КНР ввели санкции против двух американских организаций из-за Тайваня
Мир
Банк Америки прервал конференцию из-за критики Зеленского и Байдена
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Здоровье
В Крыму разработали фитопрепарат для борьбы с раком
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента

ФСБ: украинский агент, собиравший данные о дислокации войск, задержан в Херсонской области
0
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, собиравших данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено, задержанные через мессенджеры передавали сотрудникам СБУ информацию о маршрутах перемещения и видах используемой в спецоперации военной техники с привязкой к координатам.

СБУ передавали эти данные военным для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», указали в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Они помещены под стражу.

Вот те, наци: как работает «соцподдержка» для «правых» преступников
Источники «Известий» оценили степень опасности неофашистских сообществ в свете спецоперации

27 февраля ФСБ удалось вычислить и задержать двух жителей Севастополя, которые сами предложили помощь спецслужбам Украины, заявив о желании продавать им данные об объектах Минобороны РФ. Отмечалось, что один из задержанных севастопольцев успел стать госизменником и передать украинским спецслужбам данные о военных объектах, а второй этого сделать уже не смог.

Помимо этого, еще одного агента СБУ задержали 15 февраля в московском регионе. К его вербовке и пересылке в РФ имели отношение спецслужбы Польши и Латвии. По данным ФСБ, в конце ноября гражданин Украины 1977 года рождения под видом беженца был направлен из Латвии в Россию для получения российского гражданства и осуществления террористической деятельности на территории страны.

В то же время продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023