В Херсонской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, собиравших данные о дислокации и перемещении российских войск. Об этом сообщили в пятницу, 7 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено, задержанные через мессенджеры передавали сотрудникам СБУ информацию о маршрутах перемещения и видах используемой в спецоперации военной техники с привязкой к координатам.

СБУ передавали эти данные военным для «корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ», указали в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Они помещены под стражу.

27 февраля ФСБ удалось вычислить и задержать двух жителей Севастополя, которые сами предложили помощь спецслужбам Украины, заявив о желании продавать им данные об объектах Минобороны РФ. Отмечалось, что один из задержанных севастопольцев успел стать госизменником и передать украинским спецслужбам данные о военных объектах, а второй этого сделать уже не смог.

Помимо этого, еще одного агента СБУ задержали 15 февраля в московском регионе. К его вербовке и пересылке в РФ имели отношение спецслужбы Польши и Латвии. По данным ФСБ, в конце ноября гражданин Украины 1977 года рождения под видом беженца был направлен из Латвии в Россию для получения российского гражданства и осуществления террористической деятельности на территории страны.

В то же время продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.